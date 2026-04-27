"Роскосмос" показал, как выглядит Москва, заваленная снегом

- "Роскосмос" опубликовал спутниковый снимок с Москвой, заваленной снегом.
- Кадр сделали с помощью космических аппаратов серий "Электро-Л" и "Арктика-М".
Москву в конце апреля накрыл сильный снегопад.
За один день выпала половина месячной нормы осадков.
В столичном регионе объявили оранжевый уровень опасности.
Снегопад уже привел к падению деревьев. По этой причине москвичей призвали не парковать машины рядом ними и не укрываться под ними.
Из-за непогоды в столице приостановили аренду электросамокатов и велосипедов. Также не получится взять напрокат автомобиль каршеринга с летней резиной.
Кроме того, снегопад нарушил график движения поездов.
Синоптики прогнозируют усиление осадков и шквалистый ветер в ближайшее время, не исключена сухая гроза.
Снегопад ослабнет к вечеру, но сохранится и во вторник. Погода улучшится лишь в среду.
Непогоду принесли циклоны, которые гонят холодный воздух с северных морей, в основном с Баренцева моря.
Первого мая ожидается мокрый снег с дождем, температура воздуха прогреется до плюс шести градусов.
