Росэксимбанк представляет универсальное решение для расчетов по ВЭД

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Росэксимбанк, входящий в группу Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ), представляет универсальное решение для расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности, говорится в сообщении кредитной организации.

"В частности, Росэксимбанк предлагает моноканальные механизмы – двусторонние корреспондентские отношения с расчетами в национальных валютах, а также альтернативные схемы, включая взаимодействие с Китаем как стратегическим партнером в сфере высоких технологий", - отмечается в пресс-релизе.

Дополнительным инструментом выступает кредитование в юанях, позволяющее участникам ВЭД снижать валютные риски.

Кроме того, Росэксимбанк предоставляет решения и для рынков дальнего зарубежья, включая страны Африки. Речь о цифровых инструментах, которые являются крайне востребованными: активное использование цифровых валют открывает новые возможности для трансграничных расчетов и упрощает проведение сделок.

Управляющий директор по перспективным финансовым технологиям Российского экспортного центра Ангелина Акименко рассказала о других продуктах банка, ориентированных на высокотехнологичные отрасли. Так, ключевое место в его продуктовой линейке занимает решение "Деньги на экспорт". По этой кредитной программе экспортеры могут получить средства без предоставления залогов по ставке, зафиксированной на уровне ключевой ставки Банка России минус 7,5%.

Ключевым преимуществом продукта является оперативность – рассмотрение заявки занимает до 12 рабочих дней, что критически важно для динамичных технологических компаний, поскольку скорость выхода на международные рынки становится определяющим фактором конкурентоспособности.

Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".