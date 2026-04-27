ПВО сбила 30 украинских беспилотников над Россией за 12 часов

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 30 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за 12 часов, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Двадцать седьмого апреля текущего года в период с 10.00 до 22.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.