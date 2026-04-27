В МИД Ирана рассказали, что обсудили Путин и Аракчи

ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным двусторонние отношения и международную обстановку, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе этой встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и по развитию ситуации в мире", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.