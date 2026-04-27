В МИД Ирана рассказали, что обсудили Путин и Аракчи - РИА Новости, 27.04.2026
18:39 27.04.2026 (обновлено: 20:01 27.04.2026)
В МИД Ирана рассказали, что обсудили Путин и Аракчи

МИД Ирана: Путин и Аракчи обсудили двусторонние отношения и ситуацию в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с Владимиром Путиным двусторонние отношения и международную обстановку.
ТЕГЕРАН, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным двусторонние отношения и международную обстановку, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе этой встречи состоялся обмен мнениями по двусторонним отношениям и по развитию ситуации в мире", - говорится в заявлении МИД Ирана.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отвечает на вопросы журналистов во время пресс-подхода после встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Ушаков рассказал об организации встречи Путина и Аракчи
Вчера, 19:28
Встреча состоялась в Санкт-Петербурге.
Путин, согласно заявлению МИД Ирана, заявил о настрое России и далее укреплять связи с Ираном во всех сферах, представляющих взаимный интерес на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Ирана был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель президента Ирана, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Лавров оценил переговоры Путина и Аракчи в Петербурге
Вчера, 17:43
 
