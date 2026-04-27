Путин присвоил 14-й армии ВВС России звание "гвардейская"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование "гвардейский" 14-ой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Присвоить 14 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 14 гвардейская армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", - говорится в указе.
Отмечается, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.
