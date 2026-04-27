Российский народ ответил сплоченностью на давление, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Российский народ ответил твердостью и сплоченностью на давление, угрозы и агрессивные выпады, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник выступил на заседании Совета законодателей. Встреча по традиции состоялась в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. Ежегодное заседание приурочено ко Дню российского парламентаризма, который отмечается в РФ 27 апреля.
"На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплочённостью и твёрдостью, а государство - быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне. Это очень важно", - сказал Путин.
