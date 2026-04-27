Путин приехал на Совет законодателей в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День российского парламентаризма приехал на заседание Совета законодателей в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

День российского парламентаризма отмечается в России 27 апреля. Эта дата приурочена к первому в истории России заседанию Государственной думы, которое состоялось 27 апреля 1906 года в Таврическом дворце.