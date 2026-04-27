Путин выступит на заседании Совета законодателей в Петербурге

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник выступит на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Санкт-Петербурге, у него насыщенная программа, он выступит на Совете законодателей. В Таврическом дворце традиционно проходит это мероприятие ежегодное, так же будет и на этот раз, будет выступление главы государства", - сказал Песков журналистам.