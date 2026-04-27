Путин встретится с Матвиенко в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что Путин в понедельник работает в Санкт-Петербурге, у него насыщенная программа. Президент выступит на Совете законодателей в Таврическом дворце, это традиционное ежегодное мероприятие.