Путин: Россия стремится к диалогу с конструктивными политическими силами

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия всегда стремится к диалогу с конструктивными национальными политическими силами, Москва создает реальные механизмы сотрудничества по линии парламентариев и политических партий со странами ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия всегда стремилась к расширению плодотворного диалога всех конструктивных национальных политических сил. Вместе с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС, Евразийскому экономическому союзу, создаем реальные механизмы партнерства по линии законодательных и партийных структур", - отметил Путин в приветственной телеграмме, которую зачитали на форуме.
Глава государства подчеркнул, что диалог парламентариев и политических партий призван объединить усилия для совместного поиска ответов на общие вызовы глобальной и региональной стабильности и экономическому и социальному развитию.
Президент также отметил, что рассчитывает на дальнейшее углубление многосторонних общественно-политических связей, благодаря новому формату межпартийного сотрудничества, это будет способствовать "укреплению доверия между нашими странами и народами".
Путин отметил, что форум в Москве собрал представителей российских и зарубежных политических партий и движений, а также общественных организаций, выступающих за социальную справедливость, суверенное развитие и традиционные духовно-нравственные ценности. Он также пожелал участникам успешной работы.