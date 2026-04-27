Путин: Россия стремится к диалогу с конструктивными политическими силами

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия стремится к диалогу с конструктивными национальными политическими силами, заявил Путин.

Москва создает реальные механизмы сотрудничества по линии парламентариев и политических партий со странами ШОС, БРИКС и ЕАЭС.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия всегда стремится к диалогу с конструктивными национальными политическими силами, Москва создает реальные механизмы сотрудничества по линии парламентариев и политических партий со странами ШОС, БРИКС и ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в понедельник поприветствовал участников форума Международной социалистической сети Совинтерн, который стартовал в Москве

"Россия всегда стремилась к расширению плодотворного диалога всех конструктивных национальных политических сил. Вместе с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС Евразийскому экономическому союзу , создаем реальные механизмы партнерства по линии законодательных и партийных структур", - отметил Путин в приветственной телеграмме, которую зачитали на форуме.

Глава государства подчеркнул, что диалог парламентариев и политических партий призван объединить усилия для совместного поиска ответов на общие вызовы глобальной и региональной стабильности и экономическому и социальному развитию.

Президент также отметил, что рассчитывает на дальнейшее углубление многосторонних общественно-политических связей, благодаря новому формату межпартийного сотрудничества, это будет способствовать "укреплению доверия между нашими странами и народами".