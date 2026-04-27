Обвиняемому в покушении на Трампа расширят обвинения, заявила прокурор - РИА Новости, 27.04.2026
22:25 27.04.2026 (обновлено: 22:35 27.04.2026)
Обвиняемому в покушении на Трампа расширят обвинения, заявила прокурор

Пирро: правоохранители расширят обвинения обвиняемому в покушении на Трампа

© REUTERS / Bo EricksonСотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео
© REUTERS / Bo Erickson
© REUTERS / Bo Erickson
Сотрудники службы безопасности выводят президента США Дональда Трампа из зала после того, как мужчина открыл огонь во время ежегодного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Кадр видео. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранители расширят обвинения фигуранту дела о покушении на Дональда Трампа, сообщила прокурор столичного округа Колумбия Жанин Пирро.
  • Она добавила, что дополнительные обвинения последуют по мере продвижения расследования.
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Правоохранители расширят обвинения фигуранту дела о покушении на американского лидера Дональда Трампа, который устроил стрельбу на приеме с президентом США, сообщила прокурор столичного округа Колумбия Жанин Пирро.
"Дополнительные обвинения последуют по мере продвижения расследования", - сказала Пирро журналистам.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.
