Обвиняемому в покушении на Трампа расширят обвинения, заявила прокурор

ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Правоохранители расширят обвинения фигуранту дела о покушении на американского лидера Дональда Трампа, который устроил стрельбу на приеме с президентом США, сообщила прокурор столичного округа Колумбия Жанин Пирро.
"Дополнительные обвинения последуют по мере продвижения расследования", - сказала Пирро журналистам.
В субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
Подозреваемым в стрельбе является 31-летний Коул Томас Аллен из Калифорнии. По информации СМИ, он работал учителем и занимался разработкой компьютерных шутеров. Ранее Аллен не был судим и не попадал в поле зрения полиции в Вашингтоне.