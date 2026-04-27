В Уфе мужчину осудили на 5,5 года за попытку похищения бывшей жены

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчину приговорили к 5,5 года колонии строгого режима за попытку похищения бывшей жены.

Обвиняемый хотел похитить бывшую супругу, чтобы переоформить ее имущество на свое имя.

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мужчину, пытавшегося организовать похищение в Уфе бывшей супруги ради ее имущества, приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает столичная прокуратура.

"С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен мужчина за попытку похитить бывшую жену (часть 3 статьи 30 пункты "а, з" части 2 статьи 126 УК РФ )", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе " Макс ".

Установлено, что обвиняемый с целью переоформления имущества бывшей супруги на свое имя решил похитить ее в Уфе . В Москве он хотел нанять исполнителей. О планируемом преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Они 9 октября 2025 года на автозаправке на Алтуфьевском шоссе в рамках оперативного эксперимента встретились с заказчиком, сообщили о своей готовности совершить преступление и получили 300 тысяч рублей предоплаты.

Злоумышленник потребовал от "исполнителей" угрозами и насилием вынудить потерпевшую написать обязательство по оформлению имущества на его имя. За это фигурант обещал отдать свой BMW стоимостью более шести миллионов рублей.

В октябре заказчик получил информацию о совершенном похищении и прибыл в загородный дом, расположенный в Башкирии, где правоохранители в целях инсценировки находились с его бывшей супругой.