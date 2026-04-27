Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 27.04.2026 (обновлено: 14:36 27.04.2026)
В Уфе мужчину осудили на 5,5 года за попытку похищения бывшей жены

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчину приговорили к 5,5 года колонии строгого режима за попытку похищения бывшей жены.
  • Обвиняемый хотел похитить бывшую супругу, чтобы переоформить ее имущество на свое имя.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мужчину, пытавшегося организовать похищение в Уфе бывшей супруги ради ее имущества, приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает столичная прокуратура.
"С учетом позиции Бутырской межрайонной прокуратуры к 5,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен мужчина за попытку похитить бывшую жену (часть 3 статьи 30 пункты "а, з" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства на платформе "Макс".
Установлено, что обвиняемый с целью переоформления имущества бывшей супруги на свое имя решил похитить ее в Уфе. В Москве он хотел нанять исполнителей. О планируемом преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Они 9 октября 2025 года на автозаправке на Алтуфьевском шоссе в рамках оперативного эксперимента встретились с заказчиком, сообщили о своей готовности совершить преступление и получили 300 тысяч рублей предоплаты.
Злоумышленник потребовал от "исполнителей" угрозами и насилием вынудить потерпевшую написать обязательство по оформлению имущества на его имя. За это фигурант обещал отдать свой BMW стоимостью более шести миллионов рублей.
В октябре заказчик получил информацию о совершенном похищении и прибыл в загородный дом, расположенный в Башкирии, где правоохранители в целях инсценировки находились с его бывшей супругой.
Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияУфаРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала