В Уфе мужчину осудили на 5,5 года за попытку похищения бывшей жены

- Мужчину приговорили к 5,5 года колонии строгого режима за попытку похищения бывшей жены.
- Обвиняемый хотел похитить бывшую супругу, чтобы переоформить ее имущество на свое имя.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Мужчину, пытавшегося организовать похищение в Уфе бывшей супруги ради ее имущества, приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима, сообщает столичная прокуратура.
Установлено, что обвиняемый с целью переоформления имущества бывшей супруги на свое имя решил похитить ее в Уфе. В Москве он хотел нанять исполнителей. О планируемом преступлении стало известно сотрудникам правоохранительных органов. Они 9 октября 2025 года на автозаправке на Алтуфьевском шоссе в рамках оперативного эксперимента встретились с заказчиком, сообщили о своей готовности совершить преступление и получили 300 тысяч рублей предоплаты.
Злоумышленник потребовал от "исполнителей" угрозами и насилием вынудить потерпевшую написать обязательство по оформлению имущества на его имя. За это фигурант обещал отдать свой BMW стоимостью более шести миллионов рублей.
В октябре заказчик получил информацию о совершенном похищении и прибыл в загородный дом, расположенный в Башкирии, где правоохранители в целях инсценировки находились с его бывшей супругой.
Приговор в законную силу не вступил.