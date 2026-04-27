В Дагестане мужчину приговорили к десяти годам колонии за убийство певицы

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы за убийство певицы Талисман Омаровой.

Мужчина нанес сожительнице удары стеклянной бутылкой, а затем металлической сковородой, она умерла.

МАХАЧКАЛА, 27 апр - РИА Новости. Мужчина, избивший до смерти певицу Талисман Омарову в дагестанском Каспийске, приговорен к десяти годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов республики.

В мае 2025 года Каспийский городской суд арестовал местного жителя, обвиняемого в убийстве дагестанской певицы. Согласно материалам дела, он в ходе бытового конфликта нанес своей сожительнице множество ударов сначала стеклянный бутылкой, затем металической сковородой по различным частям тела. Женщина скончалась на месте. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики, убитая – дагестанская певица Талисман Омарова.

« "Обвиняемый в убийстве певицы приговорен к 10 годам лишения свободы". – сказала собеседница агентства.

Каспийский городской суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Отмечается, что в ходе судебного заседания подсудимый вину не признал, заявив, что ничего не помнит из-за сильного алкогольного опьянения. Однако показания, которые он дал на стадии предварительного следствия, а также совокупность собранных доказательств, включая результаты генетических экспертиз, суд счел достаточными для признания его вины.