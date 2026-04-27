В Приднестровье призвали ООН и ЕС повлиять на Молдавию - РИА Новости, 27.04.2026
19:09 27.04.2026
В Приднестровье призвали ООН и ЕС повлиять на Молдавию

В ПМР призвали ООН и ЕС не допустить гуманитарной катастрофы в республике

© РИА Новости / Артем Кулекин | Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Здание Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Объединенный совет трудовых коллективов Приднестровской Молдавской Республики призвал ООН и ЕС повлиять на власти Молдавии.
  • Кишинев планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, включая взимание НДС и акцизов с приднестровских предприятий.
  • ОСТК Приднестровья заявил, что реализация этих намерений приведет к уничтожению приднестровских предприятий и разрушению их трудовых коллективов.
ТИРАСПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Объединенный совет трудовых коллективов (ОСТК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) призвал ООН и ЕС повлиять на власти Молдавии и не допустить гуманитарной катастрофы в ПМР из-за возможного введения новых налогов для Приднестровья.
Кишинев в ближайшее время планирует ввести новые фискальные меры в отношении Приднестровья, в том числе впервые начать взимать НДС и акцизы с приднестровских предприятий в бюджет Молдавии, не исключено введение НДС до 20%.
"Реализация данных намерений приведет к полному уничтожению приднестровских предприятий, и без того работающих сегодня в тяжелейших условиях, и разрушению их трудовых коллективов… Фактически речь идет о целенаправленных действиях по организации широкомасштабной гуманитарной катастрофы в центре Европы", - говорится в обращении.
В связи с этим ОСТК Приднестровья призвал ООН и ЕС повлиять на власти Молдавии. "В сложившихся условиях призываем международное сообщество дать объективную оценку происходящему, приложить усилия для прекращения Кишиневом противоправных деструктивных действий против Приднестровья, а также содействовать возвращению Молдовы к равноправному и результативному диалогу", - говорится в документе.
В обращении подчеркивается, что Приднестровье выступает за мирное добрососедское сосуществование, уважение прав человека и решение всех вопросов исключительно за столом переговоров.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
