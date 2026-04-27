Прибалтика выполнила ультиматум Путина - РИА Новости, 27.04.2026
08:00 27.04.2026 (обновлено: 08:01 27.04.2026)

Прибалтика выполнила ультиматум Путина

Александр Носович
Поведение стран Прибалтики в ходе атак БПЛА на Северо-Запад России — прецедент выполнения "ультиматума Путина". Так в западной публицистике называют предложения Москвы от конца 2021 года о взаимных гарантиях безопасности между Россией и Западом. После хамского отказа США и Европы даже обсуждать с русскими такие вещи началась специальная военная операция на Украине.
Суть российских предложений была в том, что если вы гарантируете безопасность наших границ, то мы ручаемся за безопасность соседних стран, с территорий которых нам больше не исходит угрозы. Оказалось, что украинский урок и прямая перспектива прочувствовать опыт Украины на собственной шкуре заставляют прислушаться к этим предложениям даже самых неадекватных.
Стоит напомнить основные вехи сюжета с ударами БПЛА по российскому Северо-Западу. В марте этого года Украина запускала сотни боевых дронов на Ленинградскую область. БПЛА летели через страны Прибалтики или запускались с их территорий. Прибалтийские власти сразу дружно с возмущением отвергли допущение, что они открыли ВСУ свое небо для атак по России. Также они не воспользовались удобным поводом покошмарить титульный электорат "российской агрессией", однозначно заявив, что БПЛА, которые падают в самих Латвии, Литве и Эстонии, — украинские. Молча, без обычной для них истерики, выслушали многозначительные официальные намеки Москвы, что страны, которые предоставляют свое небо для ударов по регионам России, горько пожалеют об этом.
Постепенно удары по порту Усть-Луги стихли. Зато случился первый в истории публичный конфликт режима Зеленского с его прибалтийскими союзниками. Зеленский начал вещать, что Путин готовит вторжение в страны Балтии и НАТО их защищать не станет. Власти Эстонии, Латвии и Литвы ему на это сказали заткнуться и объявили, что он все врет. Путин вторжение не готовит, а НАТО союзников всегда защитит.
Эта история — уравнение с одним неизвестным, и оно легко вычисляется. Если открыто Москва только намекала, то непублично прибалтов поставили перед фактом: если беспилотники будут дальше лететь на нас по вашему небу, то мы начнем их сбивать над вашей территорией. Так что либо сбивайте их сами, либо добейтесь от Киева, чтобы перестал вторгаться в ваше воздушное пространство.
Вильнюс, Рига и Таллин, видимо, пригрозили Зеленскому оглаской и добились. Потому что последовал скандал в благородном семействе, а поток дронов иссяк.
Что это, как не осуществление на практике того "ультиматума Путина"? Прибалты обеспечили свою безопасность за счет того, что вложились в безопасность соседних регионов России. Конечно, сделать что-то на пользу России — ментальная ломка для правящих местных националистов, которые ее ненавидят. Но тут уж пришлось выбирать: либо наступать на горло собственной песне, либо переносить военный конфликт на собственную территорию.
Оказалось, что воевать сами и на своей земле прибалтийские власти не хотят до такой степени, что способны действовать в интересах России. Оказалось, что заставить их уважать эти интересы очень просто. Цена подрыва российской безопасности — война. Первый случай, когда дошло.
Обольщаться этим успехом, конечно, не стоит. Одно пророссийское действие соседи России за эти недели компенсировали себе десятками антироссийских. Однако теперь, во всяком случае, стало понятно, какие аргументы с ними работают.
