Правительство направит 700 миллионов рублей на "Новый ритм строительства"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство РФ в 2026-2027 годах направит свыше 700 миллионов рублей на федеральный проект "Новый ритм строительства", сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Федеральный проект "Новый ритм строительства" нацелен на повышение эффективности при создании промышленной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Результатом станут экономия ресурсов, снижение затрат и нагрузки на экологию, а также рост производительности труда за счет внедрения инноваций и современных технологий, подчеркнул Мишустин.
"Ежегодно правительство предусматривает в бюджете средства на реализацию этого проекта. Принято решение о распределении на текущий и следующий годы свыше 700 миллионов рублей", - сказал премьер.
По его словам, средства будут направлены на прикладные научные исследования, разработку новых нормативных и технологических актов, внедрение передовых технологий в проектирование и строительство, а также на подготовку кадров для отрасли, включая профориентацию школьников и студентов.
