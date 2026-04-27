Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств
10:48 27.04.2026 (обновлено: 11:48 27.04.2026)
Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств

Правительство утвердило новый перечень 206 стратегически значимых лекарств

Лекарство в капсулах. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, в который вошли важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний.
  • В список включили 206 наименований.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Это, напомню, важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
В список включили 206 наименований. Среди них:
  • лекарства из перечня жизненно важных;
  • вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок;
  • препараты крови и кровезаменители;
  • средства для лечения некоторых инфекций, социально значимых и представляющих опасность заболеваний.
"Будем и дальше повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в аптеки и больницы, укрепить наш технологический суверенитет", — подчеркнул Мишустин.
От этого зависит качество жизни людей по всей стране, заключил он.
