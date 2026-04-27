Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарственных средств, в который вошли важнейшие препараты для лечения тяжелых заболеваний.
- В список включили 206 наименований.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Правительство утвердило новый перечень стратегически значимых лекарств, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Это, напомню, важнейшие препараты, которые применяются в первую очередь для помощи тем, кто борется с различными тяжелыми недугами, включая онкологию", — сказал он на совещании с вице-премьерами.
В список включили 206 наименований. Среди них:
- лекарства из перечня жизненно важных;
- вакцины, входящие в национальный календарь профилактических прививок;
- препараты крови и кровезаменители;
- средства для лечения некоторых инфекций, социально значимых и представляющих опасность заболеваний.
"Будем и дальше повышать долю собственных разработок, расширять возможности отечественной фармацевтической отрасли, чтобы исключить сбои поставок медикаментов в аптеки и больницы, укрепить наш технологический суверенитет", — подчеркнул Мишустин.
От этого зависит качество жизни людей по всей стране, заключил он.
22 апреля, 10:18