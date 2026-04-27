В Пензенской области вспыхнул пожар в развлекательном комплексе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Засечное Пензенской области вспыхнул пожар в развлекательном комплексе «Город развлечений».
- Посетители комплекса были оперативно эвакуированы администрацией объекта.
- Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара.
САРАТОВ, 27 апр - РИА Новости. Развлекательный комплекс "Город развлечений" горит в селе Засечное Пензенской области, огнем объята крыша здания.
"Сообщение о пожаре на улице Радужной в селе Засечном Пензенского района поступило сегодня в 15.34 (мск - ред.). По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение на кровле здания. Посетители развлекательного центра были оперативно эвакуированы администрацией объекта", - написало региональное ГУМЧС в своем канале на платформе "Макс".
Судя по видео с места ЧП, опубликованному ГУМЧС, горит спортивно-развлекательный комплекс "Город развлечений".
Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара в развлекательном центре в селе Засечное. На месте происшествия координацию работы экстренных служб и правоохранительных органов осуществляет прокурор Пензенского района Алексей Шугуров, сообщили в надзорном ведомстве.
Причины возгорания устанавливаются, его площадь уточняется.
