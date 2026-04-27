Дипломат из США возложил цветы к мемориальной доске в Парке Победы

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Временный поверенный в делах США в Москве Дуглас Дайкхаус в понедельник возложил цветы к мемориальной доске в Парке Победы, рассказали в американском посольстве в РФ.
"Сегодня временный поверенный в делах Дж. Дуглас Дайкхаус принял участие в церемонии... и возложил цветы к мемориальной доске "Дух Эльбы" в Парке Победы в ознаменование 81-й годовщины встречи советских и американских войск на реке Эльбе", - говорится в сообщении посольства.
В нем отмечается, что церемония была организована компанией "Транснефть".
Встреча на Эльбе - одно из ключевых событий завершающего этапа боевых действий вооруженных сил союзников в Европе. Встреча войск советской и американской армий состоялась 25 апреля 1945 года в районе Торгау на реке Эльба. Легендарная встреча советских и американских войск на Эльбе считается высшей точкой в союзнических отношениях антигитлеровской коалиции.