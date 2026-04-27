В Подмосковье шесть человек пострадали при падении деревьев из-за непогоды.

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шесть человек получили ранения при падении деревьев из-за непогоды в Подмосковье, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пострадали шесть человек", — сообщили в ведомстве.

Кроме того, повреждения получил 161 автомобиль, в некоторых районах появились проблемы с электричеством.

Самые сильные порывы ветра были в Лотошино и Волоколамском городском округе — 22 метра в секунду. Дальше погода будет лишь ухудшаться, предупредили в МЧС.

В столичном регионе с начала дня начался мощный снегопад: за сутки выпало рекордное количество осадков. Власти объявили оранжевый уровень опасности . Синоптики предупреждают об усилении метели, гололедице и возможной сухой грозе.

Москве приостановили аренду электросамокатов, велосипедов и автомобилей каршеринга с летней резиной. Горожан призвали использовать метро и по возможности не садиться за руль. С опозданиями идут пригородные и дальние поезда, сообщалось о задержке рейсов в аэропортах.