Россиянам напомнили о досрочной выплате детских пособий за май

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Единое пособие российским семьям выплатят досрочно - 30 апреля, поскольку дата перечисления, 3 мая, приходится на праздничные и выходные дни, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Такой же порядок, по словам депутата, предусмотрен для получателей иных социальных выплат, заработных плат и пенсий.

"Если выплата приходится на период с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая, на иные выходные дни, она будет осуществляться не позднее последнего рабочего дня перед выходным днем", - добавила Бессараб.