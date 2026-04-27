Россиянам напомнили о досрочной выплате детских пособий за май

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Единое пособие российским семьям выплатят досрочно — 30 апреля.
- Досрочная выплата связана с тем, что дата перечисления, 3 мая, приходится на праздничные и выходные дни.
- В России единое пособие получают семьи на почти 10 миллионов детей.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Единое пособие российским семьям выплатят досрочно - 30 апреля, поскольку дата перечисления, 3 мая, приходится на праздничные и выходные дни, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Поскольку выплата единого пособия осуществляется 3-го числа каждого месяца, а период с 1 по 3 мая приходится на праздничный и выходные дни, пособие российским семьям будет выплачено накануне, 30 апреля", - сказала Бессараб.
Она отметила, что в России единое пособие получают семьи на почти 10 миллионов детей.
Такой же порядок, по словам депутата, предусмотрен для получателей иных социальных выплат, заработных плат и пенсий.
"Если выплата приходится на период с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая, на иные выходные дни, она будет осуществляться не позднее последнего рабочего дня перед выходным днем", - добавила Бессараб.