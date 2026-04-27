Рейтинг@Mail.ru
Польша потратит средства из программы SAFE на приобретение дронов у Украины - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:23 27.04.2026
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Польша потратит средства из программы Европейского союза SAFE на приобретение у Украины дронов, сообщила полномочный представитель правительства республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.
В понедельник заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик признал, что Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов. Он подчеркнул, что предприятия двух государств в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов.
"Мы хотим иметь эти технологии для нужд нашей армии. Механизм SAFE будет служить для того, чтобы получить новейшие беспилотные решения от украинской стороны", - сказала журналистам Собковяк-Чарнецкая.
Полномочный представитель также напомнила, что окончательное содержание соглашения с Еврокомиссией по программе SAFE уже согласовано.
"В настоящее время идут последние юридические процедуры до подписания соглашения. Это вопрос нескольких дней, когда мы подпишем договор", - отметила представитель правительства.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа ЕС по обороне, которая, по сути, представляет из себя механизм выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам-участницам Евросоюза для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
В миреПольшаУкраинаЕврокомиссияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала