Польша потратит средства из программы SAFE на приобретение дронов у Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАРШАВА, 27 апр - РИА Новости. Польша потратит средства из программы Европейского союза SAFE на приобретение у Украины дронов, сообщила полномочный представитель правительства республики Магдалена Собковяк-Чарнецкая.
В понедельник заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик признал, что Польша использует Украину как полигон для испытаний собственных технологий, в том числе дронов. Он подчеркнул, что предприятия двух государств в последнее время стали активно сотрудничать в производстве дронов.
"Мы хотим иметь эти технологии для нужд нашей армии. Механизм SAFE будет служить для того, чтобы получить новейшие беспилотные решения от украинской стороны", - сказала журналистам Собковяк-Чарнецкая.
Полномочный представитель также напомнила, что окончательное содержание соглашения с Еврокомиссией по программе SAFE уже согласовано.
"В настоящее время идут последние юридические процедуры до подписания соглашения. Это вопрос нескольких дней, когда мы подпишем договор", - отметила представитель правительства.
SAFE (Security Action for Europe) - это программа ЕС по обороне, которая, по сути, представляет из себя механизм выдачи низкопроцентных долгосрочных кредитов странам-участницам Евросоюза для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.
