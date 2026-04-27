Польша хочет создать "армаду дронов" с помощью Киева, заявил Туск

ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польша хочет создать "армаду дронов" с помощью Киева, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне разоблачения Минобороны РФ, раскрывшего список европейских предприятий, производящих беспилотники для ВСУ, в том числе в Польше.
По его словам, дроны будут создаваться как за польские, так и за европейские средства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ряд европейских стран на фоне роста потерь и нехватки живой силы у ВСУ приняли решение о наращивании производства и поставок дронов Украине для ударов по территории России. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.