Польша хочет создать "армаду дронов" с помощью Киева, заявил Туск

ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польша хочет создать "армаду дронов" с помощью Киева, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне разоблачения Минобороны РФ, раскрывшего список европейских предприятий, производящих беспилотники для ВСУ, в том числе в Польше.

По его словам, дроны будут создаваться как за польские, так и за европейские средства.