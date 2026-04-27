08:45 27.04.2026
Конфликт США и Ирана становится политическим кошмаром для ЕС, пишут СМИ

© AP Photo / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидеры европейских стран опасаются, что противостояние США и Ирана может привести к политическому кризису в ЕС.
  • Глава Европейского экономического и социального комитета заявил, что расходы на энергию сильнее всего бьют по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Лидеры европейских стран опасаются, что противостояние США и Ирана превратится для "непрочного костяка" ЕС из экономического шока в политический кризис, пишет издание Politico со ссылкой на еврочиновников.
"На фоне роста цен на энергоносители и замедления экономического роста правительства, отстаивающие идею евроинтеграции, готовятся к кризису, который они практически не в силах предотвратить, и который может нанести удар по и без того ослабленному политическому мейнстриму блока", - говорится в материале издания.
Как отмечает издание, глава Европейского экономического и социального комитета, профсоюзного объединения, консультирующего Еврокомиссию, Шеймус Боланд заявил, что расходы на энергию, распространяясь на продукты питания, транспорт и жилье, сильнее всего бьют по домохозяйствам с низким и средним уровнем дохода.
"В политическом плане это создает почву для недоверия - не только к национальным правительствам, но и к способности европейских институтов защитить граждан от внешних потрясений. В этом есть риск усиления поддержки более протекционистских или изоляционистских политических сил", - приводит его слова газета.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В миреСШАИранОрмузский проливЕврокомиссияPoliticoЕвросоюзВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
