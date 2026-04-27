Рейтинг@Mail.ru
Синоптик оценила вероятность нового снегопада в Москве - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 27.04.2026
Синоптик оценила вероятность нового снегопада в Москве

Паршина: снегопад в Москве больше не повторится

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Снег в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Снег в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, что снегопад в Москве, вызванный балтийским циклоном, больше не повторится.
  • До конца апреля ожидается мокрый снег, температура воздуха днем — до четырех-семи градусов тепла, ночью — до минус двух градусов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снегопад в Москве больше не повторится, так как балтийский циклон уходит, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Неожиданный для москвичей снегопад, вызванный балтийским циклоном, больше не должен повториться. С уверенностью можно сказать, что до 3 мая таких катаклизмов точно не ожидается, так как циклон уходит", - сказала агентству синоптик.
Паршина уточнила, что до конца апреля будет идти мокрый снег, а температура воздуха днем ожидается до четырех-семи градусов тепла и до минус двух градусов ночью.
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала