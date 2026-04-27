Синоптик оценила вероятность нового снегопада в Москве

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снегопад в Москве больше не повторится, так как балтийский циклон уходит, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Неожиданный для москвичей снегопад, вызванный балтийским циклоном, больше не должен повториться. С уверенностью можно сказать, что до 3 мая таких катаклизмов точно не ожидается, так как циклон уходит", - сказала агентству синоптик.