Синоптик оценила вероятность нового снегопада в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снегопад в Москве больше не повторится, так как балтийский циклон уходит, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Неожиданный для москвичей снегопад, вызванный балтийским циклоном, больше не должен повториться. С уверенностью можно сказать, что до 3 мая таких катаклизмов точно не ожидается, так как циклон уходит", - сказала агентству синоптик.
Паршина уточнила, что до конца апреля будет идти мокрый снег, а температура воздуха днем ожидается до четырех-семи градусов тепла и до минус двух градусов ночью.