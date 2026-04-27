17:21 27.04.2026 (обновлено: 17:41 27.04.2026)

Синоптики рассказали, сколько еще продлится апрельская непогода

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. По прогнозам синоптиков, затяжные апрельские холода в столице отступят лишь в последнюю пятидневку апреля. Возвращение к климатической норме начнется не раньше выходных.

Снегопад набирает обороты

Конец апреля удивил всех: сугробы в Москве достигли небывалой за последние 55 лет высоты. Утром высота снежного покрова в столице составила 12 сантиметров. Предыдущий рекорд для этого дня — десять сантиметров — держался с 1970 года.
Мощный снегопад, начавшийся в столичном регионе с утра 27 апреля, продолжает набирать обороты. Осадками уже перекрыта половина месячной нормы, погода бьет по инфраструктуре: ветер валит деревья, снег налипает на провода. Власти ввели оранжевый уровень опасности. В городе ожидается усиление метели, на дорогах — гололедица, не исключена и сухая гроза. Из-за непогоды для посещения закрыт целый ряд столичных парков.
Движение на электросамокатах, велосипедах и арендных автомобилях с летними шинами временно прекращено. Горожан настоятельно просят пересесть на метро и по возможности вообще отказаться от поездок за рулем.
В некоторых районах Подмосковья фиксируются локальные отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. Наблюдаются задержки пригородных и дальних поездов, а также рейсов в аэропортах Внуково и Жуковский.
Синоптики прогнозируют, что интенсивность снегопада снизится лишь к вечеру, но осадки не прекратятся и во вторник. Улучшение погоды ожидается не раньше среды. Городские службы переведены на усиленный режим: оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья.

Как пройдет Первомай

Несмотря на то что апрель 2026 года решил напоследок устроить настоящую зимнюю встряску, унывать рано. Шанс на то, что долгожданное тепло все-таки вернется в Москву к майским праздникам, есть. Метеорологи утешают, он вполне реален и даже прописан "по дням". Главное — пережить ближайшие сутки.
Как рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, в первый день мая характер погоды в столице начнет меняться. Снежный покров, накрывший город накануне, полностью растает.
По словам синоптика, в Первомай московские метеоусловия будет определять тыловая часть циклона. Это значит, что небо затянут облака с редкими просветами. Днем возможен непродолжительный дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов, а днем составит от плюс 6 до плюс 11.
Настоящее улучшение, по прогнозам Тишковца, начнется со второго дня праздников. В атмосфере наконец возьмет инициативу в свои руки скандинавский антициклон. Он принесет в столицу солнечную и сухую погоду без осадков.
Совсем скоро "запахнет летом"

В ночь на 2 мая термометры покажут от минус одного до плюс четырех, а днем воздух прогреется уже до плюс 9 — плюс 14. В воскресенье потепление продолжится. Этот день, по оценке синоптика, станет точкой возвращения погодных показателей в привычную климатическую норму.
Кульминацией праздничной недели станет понедельник, 4 мая. Тишковец прогнозирует, что в этот день погода сделает еще один шаг навстречу лету. Ночью будет уже довольно мягко — от плюс пяти до плюс десяти, а днем столбики термометров начнут уверенно стремиться к отметке в плюс 20 градусов.
Таким образом, москвичам, пережившим аномальный снегопад в конце апреля, не придется долго ждать награды. Всего за три-четыре дня город пройдет путь от зимнего пейзажа до предлетнего тепла.
 
 
 
