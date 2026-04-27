В Москве "запахнет" летом к 4 мая, заявил синоптик - РИА Новости, 27.04.2026
12:42 27.04.2026
В Москве "запахнет" летом к 4 мая, заявил синоптик

Лето в Москве
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что летом в Москве «запахнет» к 4 мая.
  • Днем 4 мая температура будет стремиться к отметке плюс 20 градусов.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Летом в Москве "запахнет" к 4 мая, днем столбики термометров будут стремиться к отметке плюс 20, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщал РИА Новости, что очередная "волна холода" ожидается в Москве перед майскими праздниками.
"Четвертого мая станет еще комфортнее и даже запахнет летом. Ночью плюс 5 - плюс 10, а днем столбики термометров будут стремиться к отметке плюс 20 градусов", - говорится в сообщении.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Синоптик сообщил, когда в Москве растает снег
Вчера, 12:19
 
МоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
