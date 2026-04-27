Синоптик сообщил, когда в Москве растает снег

- Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что снежный покров растает в Москве к 1 мая.
- В понедельник в результате обильных осадков высота снежного покрова в Москве составила 12 сантиметров, побит рекорд, установленный 55 лет назад.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Снежный покров растает в Москве к 1 мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее синоптик сообщал, что в понедельник в результате обильных осадков высота снежного покрова в Москве составила 12 сантиметров, побит рекорд, установленный 55 лет назад.
"На Первомай метеоусловия будут определятся тылом циклона. Будет облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, под утро минус 3 - плюс 2, днем плюс 6 - плюс 11, снежный покров растает", - рассказал Тишковец.