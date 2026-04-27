Столичные службы работают в усиленном режиме из-за непогоды

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Столичные службы работают на улицах города в усиленном режиме из-за сложных погодных условий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Уважаемые жители, сегодня очень сложные погодные условия. По прогнозам синоптиков, погода стремительно ухудшается. До конца дня ожидаем обильный мокрый снег с дождем и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Столичные службы работают на улицах города в усиленном режиме", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Мэр отметил, что непогода продержится ближайшие пару дней.
"Пожалуйста, будьте аккуратны, берегите себя", - добавил Собянин.