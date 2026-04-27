В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 27.04.2026 (обновлено: 09:12 27.04.2026)
В Москве в понедельник объявили оранжевый уровень погодной опасности

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности.
  • Ожидается сильный западный ветер с порывами до 23 метров в секунду в Москве и до 25 метров в секунду в Подмосковье.
  • До 21:00 мск 27 апреля местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в понедельник, ожидается сильный западный ветер, а также гололедица, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
"Снег/Обледенение. Период предупреждения до 21:00 мск 27 апреля. В течение суток 27.04 местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер. Период предупреждения с 09:00 мск 27 апреля до 03:00 мск 28 апреля. В течение суток 27.04 местами ожидается очень сильный западный ветер в порывах до 23 метров в секунду", — говорится в предупреждении относительно столицы.
Кроме того, об ожидаемых опасных метеоусловиях Гидрометцентр оповестил в Подмосковье. Там, согласно данным учреждения, ожидается сильный западный ветер с порывами до 25 метров в секунду с 09:00 мск 27 апреля до 03:00 мск 28 апреля, а также до 03:00 мск 28 апреля будет действовать предостережение о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях и гололедице на дорогах.
При этом желтый уровень опасности будет сохраняться в Московском регионе вплоть до 21:00 мск 28 апреля.
На сайте Гидрометцентра также отмечается, что при оранжевом уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
МоскваМосковская область (Подмосковье)ГидрометцентрОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала