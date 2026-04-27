В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье в понедельник, ожидается сильный западный ветер, а также гололедица, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.

"Снег/Обледенение. Период предупреждения до 21:00 мск 27 апреля. В течение суток 27.04 местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья, сильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер. Период предупреждения с 09:00 мск 27 апреля до 03:00 мск 28 апреля. В течение суток 27.04 местами ожидается очень сильный западный ветер в порывах до 23 метров в секунду", — говорится в предупреждении относительно столицы.

Кроме того, об ожидаемых опасных метеоусловиях Гидрометцентр оповестил в Подмосковье . Там, согласно данным учреждения, ожидается сильный западный ветер с порывами до 25 метров в секунду с 09:00 мск 27 апреля до 03:00 мск 28 апреля, а также до 03:00 мск 28 апреля будет действовать предостережение о сильном налипании мокрого снега на проводах и деревьях и гололедице на дорогах.

При этом желтый уровень опасности будет сохраняться в Московском регионе вплоть до 21:00 мск 28 апреля.