Более 175 тысяч диагнозов помог поставить ИИ в поликлиниках Подмосковья - РИА Новости, 27.04.2026
12:19 27.04.2026
Более 175 тысяч диагнозов помог поставить ИИ в поликлиниках Подмосковья

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 175 тысяч диагнозов помог поставить искусственный интеллект (ИИ) в поликлиниках Подмосковья, этот сервис работает с зимы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
С февраля 2026 года в медорганизациях Московской области в пилотном режиме работает диагностический помощник AIDA ("Аида"). Это сервис на основе искусственного интеллекта, который поддерживает врачей первичного звена. Он смотрит данные из электронной медицинской карты пациента и помогает специалисту определить диагноз.
"Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения региона. Ассистент AIDA анализирует жалобы пациента, его анамнез, результаты диагностики и формирует предположение и наличии одного из 95 социально значимых диагнозов", — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства отмечает, что ИИ-сервис не заменяет врача, а помогает ему в работе и служит "вторым мнением". Итоговое решение всегда остается за медицинским специалистом.
"С момент запуска сервис помог поставить более 175 тысяч диагнозов пациентам в Подмосковье", — подчеркнул Забелин.
 
