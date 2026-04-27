В Подмосковье за сутки выпало больше месячной нормы осадков

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Количество осадков за сутки в отдельных населенных пунктах Подмосковья превысило месячную норму, в Дмитрове выпал 41 миллиметр, или 121%, в Долгопрудном - 45 миллиметров, или 122% от нормы апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Ранее синоптик сообщил, что в понедельник в московском регионе ожидаются обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, а местами и в снег, с сильным и порывистым ветром.