В Подмосковье круглосуточно работают над возвратом энергоснабжения

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Обесточенными из-за непогоды остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Подмосковья, энергетики будут работать в круглосуточном режиме для восстановления энергоснабжения, сообщили "Россети Московский регион".

"На данный момент обесточенными остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Московской области . Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что специалисты к вечеру восстановили электроснабжение более 70% потребителей. Оно было нарушено мощным циклоном с аномальным снегопадом и ветром с порывами до 23 метров в секунду.

В ходе работ энергетики отремонтировали большую часть поврежденных линий электропередачи, убрали с проводов 150 деревьев, упавших из пределов охранных зон линий электропередачи (ЛЭП).