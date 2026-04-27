В Подмосковье круглосуточно работают над возвратом энергоснабжения
20:42 27.04.2026
В Подмосковье круглосуточно работают над возвратом энергоснабжения

Линии электропередачи. Архивное фото
  • Несколько населенных пунктов на севере и юге Подмосковья остаются обесточенными из-за непогоды.
  • Энергетики «Россети Московский регион» работают в круглосуточном режиме для восстановления энергоснабжения.
  • Специалисты уже восстановили электроснабжение более 70% потребителей и продолжают ремонтные работы.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Обесточенными из-за непогоды остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Подмосковья, энергетики будут работать в круглосуточном режиме для восстановления энергоснабжения, сообщили "Россети Московский регион".
"На данный момент обесточенными остаются несколько населенных пунктов на севере и юге Московской области. Энергетики будут работать в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.
В компании напомнили, что специалисты к вечеру восстановили электроснабжение более 70% потребителей. Оно было нарушено мощным циклоном с аномальным снегопадом и ветром с порывами до 23 метров в секунду.
В ходе работ энергетики отремонтировали большую часть поврежденных линий электропередачи, убрали с проводов 150 деревьев, упавших из пределов охранных зон линий электропередачи (ЛЭП).
В работах задействованы 206 бригад в составе 781 человека и 198 единиц спецтехники. Задействуются дополнительные резервные источники снабжения электроэнергией (РИСЭ), всего их привлечено 130.
