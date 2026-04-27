Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье муниципальные госуслуги планируют перевести в "цифру" - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:08 27.04.2026 (обновлено: 16:09 27.04.2026)
В Подмосковье муниципальные госуслуги планируют перевести в "цифру"

В Подмосковье основные муниципальные госуслуги переведут в цифровой формат

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В этом году в Подмосковье основные муниципальные социальные услуги планируют перевести в цифровой формат, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В первую очередь это касается наиболее массовых услуг: выплат на детский отдых, ежемесячных выплат льготникам, материальной помощи, единовременной выплаты к праздникам и других.
На еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили работу по цифровизации социальных услуг в регионе.
"Важная тема – это автоматизация муниципальных социальных услуг. На региональном уровне много что уже автоматизировано. Проактивно предоставляются льготы, в том числе участникам СВО, их семьям, что позволяет быстро, удобно получать услугу. Это касается и других жителей – льготы на ЖКУ, бесплатный проезд и так далее. По самым массовым из них приходит порядка 900 тысяч обращений в год", – приводит пресс-служба слова губернатора.
При этом Воробьев подчеркнул, что более 30 муниципальных социальных услуг полностью или частично предоставляются в бумажном формате.
"Задача – перевести самые популярные и востребованные в единый современный цифровой формат. Данные должны подтягиваться автоматически, чтобы человеку не нужно было ходить из кабинета в кабинет за сведениями, которые уже есть в информационных системах", – сказал Воробьев.
В Подмосковье 3,5 миллиона льготников – пенсионеры, многодетные, люди с инвалидностью, участники СВО, их близкие и так далее. Среди самых массовых социальных услуг, которые они получают – бесплатный проезд (2,4 миллиона человек), пенсия (2 миллиона человек) и компенсация за ЖКУ (1,8 миллиона человек). Они предоставляются как проактивно, так и по заявлению на региональном портале госуслуг.
"Сейчас у нас реализовано в цифре 45 федеральных услуг и 62 региональные. При этом на уровне муниципалитетов есть свои услуги – 36. Они частично или полностью на бумаге. Мы ставим себе цель в этом году перевести основные из них в цифровой формат. В рамках пилота в Химках и Лобне мы перевели муниципальные компенсации за ЖКУ в цифру. По итогу 8 тысячам жителей не пришлось ходить по инстанциям, получать справки и вместе с ними приходить в муниципалитет", – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Также он уточнил, что представляет из себя цифровая выплата.
"В личный кабинет РПГУ человеку приходит предзаполненное заявление, он дает согласие на получение выплаты. Дальше система автоматически делает межведомственные запросы, проверяет регистрацию, доходы, при необходимости автоматически рассчитывает выплату и формирует решение, которое подписывается нажатием кнопки, а в некоторых случаях и это действие можно отдать системе", – подчеркнул Кирюхин.
Всю необходимую информацию о положенных выплатах, мерах поддержки, статусе заявления и другие данные жители могут получить на онлайн-консультации в ТелеМФЦ (около 410 тысяч консультаций в год) и в чате "Социалка" в "Максе" (более 1,3 миллиона запросов).
Перевод госуслуг в цифровой формат соответствует целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства"
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЖКУ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала