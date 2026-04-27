В Подмосковье муниципальные госуслуги планируют перевести в "цифру"

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В этом году в Подмосковье основные муниципальные социальные услуги планируют перевести в цифровой формат, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В первую очередь это касается наиболее массовых услуг: выплат на детский отдых, ежемесячных выплат льготникам, материальной помощи, единовременной выплаты к праздникам и других.

На еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева с областным правительством и главами округов обсудили работу по цифровизации социальных услуг в регионе.

"Важная тема – это автоматизация муниципальных социальных услуг. На региональном уровне много что уже автоматизировано. Проактивно предоставляются льготы, в том числе участникам СВО, их семьям, что позволяет быстро, удобно получать услугу. Это касается и других жителей – льготы на ЖКУ, бесплатный проезд и так далее. По самым массовым из них приходит порядка 900 тысяч обращений в год", – приводит пресс-служба слова губернатора.

При этом Воробьев подчеркнул, что более 30 муниципальных социальных услуг полностью или частично предоставляются в бумажном формате.

"Задача – перевести самые популярные и востребованные в единый современный цифровой формат. Данные должны подтягиваться автоматически, чтобы человеку не нужно было ходить из кабинета в кабинет за сведениями, которые уже есть в информационных системах", – сказал Воробьев.

В Подмосковье 3,5 миллиона льготников – пенсионеры, многодетные, люди с инвалидностью, участники СВО, их близкие и так далее. Среди самых массовых социальных услуг, которые они получают – бесплатный проезд (2,4 миллиона человек), пенсия (2 миллиона человек) и компенсация за ЖКУ (1,8 миллиона человек). Они предоставляются как проактивно, так и по заявлению на региональном портале госуслуг.

"Сейчас у нас реализовано в цифре 45 федеральных услуг и 62 региональные. При этом на уровне муниципалитетов есть свои услуги – 36. Они частично или полностью на бумаге. Мы ставим себе цель в этом году перевести основные из них в цифровой формат. В рамках пилота в Химках и Лобне мы перевели муниципальные компенсации за ЖКУ в цифру. По итогу 8 тысячам жителей не пришлось ходить по инстанциям, получать справки и вместе с ними приходить в муниципалитет", – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Также он уточнил, что представляет из себя цифровая выплата.

"В личный кабинет РПГУ человеку приходит предзаполненное заявление, он дает согласие на получение выплаты. Дальше система автоматически делает межведомственные запросы, проверяет регистрацию, доходы, при необходимости автоматически рассчитывает выплату и формирует решение, которое подписывается нажатием кнопки, а в некоторых случаях и это действие можно отдать системе", – подчеркнул Кирюхин.

Всю необходимую информацию о положенных выплатах, мерах поддержки, статусе заявления и другие данные жители могут получить на онлайн-консультации в ТелеМФЦ (около 410 тысяч консультаций в год) и в чате "Социалка" в "Максе" (более 1,3 миллиона запросов).