В Подмосковье модернизируют еще более 1 тыс контейнерных площадок

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более 1 тысячи контейнерных площадок планируют обновить в 2026 году в Подмосковье, завершить все работы намечено к началу осени, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Содержание контейнерных площадок стало одной из тем еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов. Глава региона отметил важность того, чтобы возле дома было чисто, мусор вывозили вовремя, а к площадке был нормальный подъезд.

"Для этого в 2026 году мы модернизируем 1 тысячу 90 контейнерных площадок. Все работы должны завершиться до 30 сентября. Это и расширение, и перенос неудобно расположенных объектов, устройство дополнительных площадок там, где мощностей не хватает. Плюс расстановка дополнительной тары, чтобы исключить навалы. Важный блок – подъездные пути, чтобы была возможность подъехать к площадке круглый год, в любую погоду", – приводит пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья слова Воробьева.

Всего в Подмосковье – 26 тысяч контейнерных площадок: 17 тысяч возле многоквартирных домов и 9 тысяч на территориях индивидуального жилого строительства. В общей сложности – 125 тысяч баков и 6 тысяч бункеров.

В декабре 2023 года в регионе утвердили единый стандарт контейнерных площадок, который предварительно согласовали с главами округов и Союзом дачников Подмосковья. Правила регламентируют расположение и параметры объектов.

По словам министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко, за 2024–2025 годы было модернизировано 2120 контейнерных площадок.

"План на 2026-й – 1090 объектов: 660 площадок приведем к единому стандарту, 149 – перенесем в более удобные локации, обустроим 58 новых точек, а на 223 объектах уложим твердое покрытие для подъезда техники. Самый большой объем работ запланирован в городских округах: Люберцы, Красногорск, Химки, Мытищи, Раменский, Одинцовский, Подольск, Ленинский, Балашиха и Солнечногорск. В 2027-2028 гг. модернизируем еще 2800 контейнерных площадок", – отметил Даниленко.

Особый акцент будет сделан на экологичности: по словам министра, в этом году 500 площадок будут построены из вторичных материалов, полученных на комплексах по переработке отходов.

"Такие конструкции долговечнее и практичнее: если ламели будут повреждены, их можно легко заменить по отдельности", – подчеркнул Даниленко.

В 2026 году на контейнерных площадках планируется также установить 1,3 тысячи дополнительных баков. Срок завершения – до середины мая.

Отдельный блок работы – благоустройство. На 223 объектах сделают такие подъезды, чтобы техника и жители могли беспрепятственно добираться до площадок при любых погодных условиях.