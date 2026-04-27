ИИ расширил зону контроля очередей на остановках Подмосковья в шесть раз

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) почти в шесть раз расширил зону контроля на остановках общественного транспорта — до 662 объектов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

"С августа 2023 года искусственный интеллект в Подмосковье помогает оптимизировать пассажиропоток: он считает людей на остановках и передает данные в систему ЦУР (Центр управления регионом – ред.). На их основе создается тепловая карта – она показывает, где и когда скапливаются очереди", — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства напомнила, что на старте проекта ИИ работал на 116 остановках и помог выявить более 48 тысяч очередей.

"Сегодня зона ИИ-контроля расширилась почти в шесть раз – до 662 остановок", — подчеркнула Куртяник.

Искусственный интеллект с помощью камер системы "Безопасный регион" считает людей на остановках и отслеживает, где скапливаются очереди. Если очередь не исчезает долгое время, система сама отправляет в ЦУР Московской области данные: сколько человек стоит, время, адрес, название остановки, а также информацию о маршрутах и перевозчиках.

На основе этих данных формируется тепловая карта. На ней отображается фактическое движение транспорта, задержки и возможные нарушения – с учетом пассажиропотока и маршрутов на каждой остановке.