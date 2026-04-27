Ефимова и Самсонов победили в соло на ЧР по синхронному плаванию

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ксения Ефимова и Сергей Самсонов стали победителями в технической программе соло на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
Ефимова получила за свое выступление 270,6749 балла. Второе место заняла Надежда Демидова (264,4016), третьей стала Амалия Белоглазова (263,2334).
В соревнованиях мужчин Самсонов первенствовал с результатом 249,6433 балла. Второе место занял Дмитрий Козачук (247,8066), третьим стал Денис Барышев (209,2941).
Чемпионат России завершится 28 апреля.