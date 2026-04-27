Рейтинг@Mail.ru
Ефимова и Самсонов победили в соло на ЧР по синхронному плаванию - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:03 27.04.2026
Ефимова и Самсонов победили в соло на ЧР по синхронному плаванию

© РИА Новости / Аделя ЗиатдиноваЮлия Ефимова
Юлия Ефимова. 27.04.2026
© РИА Новости / Аделя Зиатдинова
Юлия Ефимова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ксения Ефимова победила в технической программе соло среди женщин на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
  • Сергей Самсонов стал первым в технической программе соло среди мужчин на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Ксения Ефимова и Сергей Самсонов стали победителями в технической программе соло на чемпионате России по синхронному плаванию в Екатеринбурге.
Ефимова получила за свое выступление 270,6749 балла. Второе место заняла Надежда Демидова (264,4016), третьей стала Амалия Белоглазова (263,2334).
В соревнованиях мужчин Самсонов первенствовал с результатом 249,6433 балла. Второе место занял Дмитрий Козачук (247,8066), третьим стал Денис Барышев (209,2941).
Чемпионат России завершится 28 апреля.
СпортЕкатеринбургПлаваниеВодные виды
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    А. Бондарь
    667
    736
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Ак Барс
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Балтика
    Акрон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Аталанта
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брентфорд
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Удинезе
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Леванте
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала