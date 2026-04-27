Петраков: столица внедряет продукты, упрощающие работу бизнеса

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Столица активно интегрирует цифровые инструменты, с помощью которых взаимодействие предпринимателей с государственными органами становится проще, административная нагрузка – меньше, а компании могут сосредоточиться на собственном развитии, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы Владимир Петраков.

Об этом стало известно на семинаре для бизнеса. Основными темами мероприятия стали возможности инструмента "Открытый контроль", профилактика нарушений, специфика проверок контрольно-надзорных органов.

"Город продолжает на системной основе работать с инвесторами, создавая современную инфраструктуру поддержки бизнеса. Мы активно внедряем цифровые инструменты, которые упрощают взаимодействие предпринимателей с государственными органами, снижают административную нагрузку и помогают компаниям сосредоточиться на развитии. Например, с помощью сервиса “Московский инвестор” заявителям доступно для подачи 356 тематических вопросов в 17 различных категориях", — приводит пресс-служба ДИПП слова Петракова.

Платформа "Открытый контроль" пять лет служит помощником предпринимателей при онлайн-взаимодействии с контрольно-надзорными органами столицы. При этом инструмент доступен не только на компьютере, но и через мобильное приложение.

Как отметила руководитель комплексных проектов Проектного офиса сопровождения и развития Единой цифровой платформы контрольной (надзорной) деятельности Главного контрольного управления города Москвы Алена Есипова, информация о будущих проверках и результаты состоявшихся поступают в цифровой профиль пользователя. На платформе столичным предпринимателям доступно более 20 сервисов, с помощью которых они могут проверить свой бизнес на соответствие требованиям закона, предотвратить нарушения законодательства и проконсультироваться с контролерами.

Семинар прошел в рамках специального цикла. Он состоит из десяти встреч. Мероприятия проходят на новой площадке Дома русского бильярда "Москва". Среди тем, которые будут обсуждены: выход на зарубежные рынки, поиск квалифицированных кадров, возведение новых объектов на территории столицы и другие. Записи состоявшихся семинаров доступны на Инвестиционном портале Москвы. На нем же есть полное расписание мероприятий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса проходит в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".