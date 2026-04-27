Рейтинг@Mail.ru
Петраков: столица внедряет продукты, упрощающие работу бизнеса - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:30 27.04.2026
Петраков: столица внедряет продукты, упрощающие работу бизнеса

© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Столица активно интегрирует цифровые инструменты, с помощью которых взаимодействие предпринимателей с государственными органами становится проще, административная нагрузка – меньше, а компании могут сосредоточиться на собственном развитии, сообщил заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города Москвы Владимир Петраков.
Об этом стало известно на семинаре для бизнеса. Основными темами мероприятия стали возможности инструмента "Открытый контроль", профилактика нарушений, специфика проверок контрольно-надзорных органов.
"Город продолжает на системной основе работать с инвесторами, создавая современную инфраструктуру поддержки бизнеса. Мы активно внедряем цифровые инструменты, которые упрощают взаимодействие предпринимателей с государственными органами, снижают административную нагрузку и помогают компаниям сосредоточиться на развитии. Например, с помощью сервиса “Московский инвестор” заявителям доступно для подачи 356 тематических вопросов в 17 различных категориях", — приводит пресс-служба ДИПП слова Петракова.
Платформа "Открытый контроль" пять лет служит помощником предпринимателей при онлайн-взаимодействии с контрольно-надзорными органами столицы. При этом инструмент доступен не только на компьютере, но и через мобильное приложение.
Как отметила руководитель комплексных проектов Проектного офиса сопровождения и развития Единой цифровой платформы контрольной (надзорной) деятельности Главного контрольного управления города Москвы Алена Есипова, информация о будущих проверках и результаты состоявшихся поступают в цифровой профиль пользователя. На платформе столичным предпринимателям доступно более 20 сервисов, с помощью которых они могут проверить свой бизнес на соответствие требованиям закона, предотвратить нарушения законодательства и проконсультироваться с контролерами.
Семинар прошел в рамках специального цикла. Он состоит из десяти встреч. Мероприятия проходят на новой площадке Дома русского бильярда "Москва". Среди тем, которые будут обсуждены: выход на зарубежные рынки, поиск квалифицированных кадров, возведение новых объектов на территории столицы и другие. Записи состоявшихся семинаров доступны на Инвестиционном портале Москвы. На нем же есть полное расписание мероприятий.
Развитие электронных сервисов для бизнеса проходит в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
Ранее министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщил о том, что перспективы применения передовых робототехнических решений на предприятиях стали предметом обсуждения в ходе визита делегации Москвы на завод компании Shanghai Kepler Robotics ("Шанхай Кеплер Роботикс").
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала