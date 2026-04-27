Песков: Россия готова быть посредником в урегулировании иранского конфликта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта, если будут найдены приемлемые для сторон варианты.
- Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность к стратегическому, партнерскому характеру отношений с Тегераном.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта, Москва пойдет на это, если будут найдены приемлемые для сторон варианты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность к стратегическому, партнерскому характеру отношений с Ираном.
"Если что-то получится из приемлемых вариантов, то, конечно, Россия с удовольствием на это пойдет", - добавил он.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который прибыл в Санкт-Петербург.