Рейтинг@Mail.ru
Песков: Россия готова быть посредником в урегулировании иранского конфликта - РИА Новости, 27.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:50 27.04.2026 (обновлено: 20:52 27.04.2026)
Песков: Россия готова быть посредником в урегулировании иранского конфликта

© РИА Новости / Сергей Бобылев
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта, если будут найдены приемлемые для сторон варианты.
  • Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва сохраняет приверженность к стратегическому, партнерскому характеру отношений с Тегераном.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта, Москва пойдет на это, если будут найдены приемлемые для сторон варианты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия сохраняет свою готовность предоставить посреднические услуги, если это будет востребовано сторонами", - сказал Песков ИС "Вести", отвечая на вопрос о возможности совместных инициатив Москвы и Тегерана в вопросе посредничества России в иранском урегулировании.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Трамп обсудил с командой нацбезопасности предложения Ирана по Ормузу
Вчера, 20:28
Кроме того, Песков подчеркнул, что Россия сохраняет приверженность к стратегическому, партнерскому характеру отношений с Ираном.
"Если что-то получится из приемлемых вариантов, то, конечно, Россия с удовольствием на это пойдет", - добавил он.
Ранее в понедельник президент РФ Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, который прибыл в Санкт-Петербург.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Россия может передать США соображения после встречи с Аракчи, заявил Ушаков
Вчера, 19:39
 
В миреРоссияМоскваИранДмитрий ПесковВладимир ПутинАббас АракчиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала