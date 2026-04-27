Песков: Россия готова быть посредником в урегулировании иранского конфликта

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова выступить посредником в урегулировании иранского конфликта, Москва пойдет на это, если будут найдены приемлемые для сторон варианты, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если что-то получится из приемлемых вариантов, то, конечно, Россия с удовольствием на это пойдет", - добавил он.