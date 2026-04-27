17:19 27.04.2026
Песков рассказал, почему возникла пауза в диалоге по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам Дмитрия Пескова, пауза в диалоге по урегулированию на Украине связана с тем, что США сейчас больше заняты конфликтом на Ближнем Востоке.
  • Он отметил, что российские войска продолжают боевые действия и продвигаются вперед по всей линии фронта.
  • Международные эксперты и военные киевского режима подтверждают продвижение, уточнил Песков.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. США сейчас больше заняты конфликтом на Ближнем Востоке, из-за этого образовалась пауза в диалоге по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (США - ред.) не отвлеклись, просто они сейчас гораздо больше заняты Ираном. Дело в том, что они же, ну, скажем так: Иран - это та война, которую ведут Соединенные Штаты, и поэтому они сейчас гораздо больше заняты иранскими событиями, и поэтому сейчас образовалась пауза в мирном процессе по Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос газеты "Известия".
Пресс-секретарь добавил, что российские войска продолжают боевые действия и продвигаются вперед по всей линии фронта.
"Это подтверждается международными экспертами, это подтверждают и военные киевского режима", - уточнил Песков.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреСШАИранБлижний ВостокДмитрий ПесковРоссияУкраина
 
 
