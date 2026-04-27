Песков: Москва убеждена, что возвращаться к боевым действиям в Иране нельзя - РИА Новости, 27.04.2026
16:42 27.04.2026 (обновлено: 17:00 27.04.2026)
Песков: Москва убеждена, что возвращаться к боевым действиям в Иране нельзя

Песков: нельзя возвращаться к боевым действиям в Иране

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва приветствовала бы продолжение переговоров между США и Ираном.
  • По заявлению Дмитрия Пескова, возвращаться к боевым действиям в конфликте вокруг Ирана не стоит ни при каких обстоятельствах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Москва приветствовала бы продолжение переговоров между США и Ираном и убеждена, что возвращаться к боевым действиям в этом конфликте не стоит ни при каких обстоятельствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров, продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям - это не в интересах нашего партнера, Ирана, это не в интересах стран (Ормузского) пролива, это не в интересах мировой экономики", - сказал Песков журналистам.
На просьбу уточнить, можно ли предложить в качестве площадки для этих переговоров российскую территорию, пресс-секретарь президента РФ отметил сложность и необходимость проработки этого вопроса.
"Здесь трудно сказать, это очень сложный вопрос. Если кто-то на него согласится, кто-то может не согласиться. Перед тем, как что-то предлагается, это сначала прорабатывается", - добавил Песков.
В миреИранМоскваДмитрий ПесковСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
