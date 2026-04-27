Песков: Москва убеждена, что возвращаться к боевым действиям в Иране нельзя

- Москва приветствовала бы продолжение переговоров между США и Ираном.
- По заявлению Дмитрия Пескова, возвращаться к боевым действиям в конфликте вокруг Ирана не стоит ни при каких обстоятельствах.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Москва приветствовала бы продолжение переговоров между США и Ираном и убеждена, что возвращаться к боевым действиям в этом конфликте не стоит ни при каких обстоятельствах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы приветствовали бы в любом случае продолжение переговоров, продолжение перемирия. Мы считаем, что ни при каких обстоятельствах не стоит возвращаться к боевым действиям - это не в интересах нашего партнера, Ирана, это не в интересах стран (Ормузского) пролива, это не в интересах мировой экономики", - сказал Песков журналистам.
На просьбу уточнить, можно ли предложить в качестве площадки для этих переговоров российскую территорию, пресс-секретарь президента РФ отметил сложность и необходимость проработки этого вопроса.
"Здесь трудно сказать, это очень сложный вопрос. Если кто-то на него согласится, кто-то может не согласиться. Перед тем, как что-то предлагается, это сначала прорабатывается", - добавил Песков.