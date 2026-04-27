Патрушев оценил перспективы сотрудничества с Египтом в морской сфере

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал хорошими перспективы российско-египетского сотрудничества в морской сфере, в том числе в военной.
"Видим хорошие перспективы у российско-египетского сотрудничества в морской сфере, как в военной, так и в гражданской", - сказал Патрушев, слова которого привела Морская коллегия.
С министром обороны и военной промышленности Египта Ашрафом Салемом Захером председатель Морской коллегии обсудил вопросы военно-технического сотрудничества.