Важно сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы, заявил депутат
03:12 27.04.2026
Важно сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы, заявил депутат

  • Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил о важности сохранения правды о роли СССР в освобождении Европы.
  • Блага считает, что уважение к исторической правде — это первый шаг к восстановлению отношений между ЕС и Россией.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Важно сохранить правду о роли СССР в освобождении Европы, это первый шаг к восстановлению отношений между ЕС и Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.
"В действительности, если мы хотим сблизить отношения между Европой и Россией в будущем, первым шагом должно стать уважение к исторической правде. А историческая правда в том, что Советский Союз невероятно пострадал во Второй мировой войне, что свобода и мир пришли с востока, а война и фашизм – с запада", - сказал он.
Как отметил Блага, посетивший Москву в преддверии Дня Победы, отсутствие желания у европейских политиков приехать в Россию, чтобы почтить память освободителей Европы – отвратительный жест.
"Основой всех решений является коммуникация, дипломатия, переговоры, диалог. Они же, напротив, хотят вооружаться, ненавидеть, распространяют фашизм по всему Евросоюзу, что является очень опасной тенденцией", - добавил собеседник агентства.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
