Опрос показал мнение россиян о своих регионах - РИА Новости, 27.04.2026
11:50 27.04.2026
Опрос показал мнение россиян о своих регионах

ВЦИОМ: 52% россиян испытывают только позитивные эмоции при мысли о своем регионе

  • Более половины россиян (52%) испытывают только позитивные эмоции при мысли о своем регионе.
  • Чаще всего участники опроса испытывают надежду (27%), гордость (25%) и спокойствие (20%) при мысли о своих регионах.
  • 50% респондентов гордятся красивой природой, экологией и условиями для отдыха, а 30% — культурным наследием, музеями и традициями.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более половины россиян (52%) признались, что при мысли о своем регионе испытывают только позитивные эмоции, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Чаще всего участники опроса при мысли о своих регионах испытывают надежду (27%), гордость (25%) и спокойствие (20%).
По данным АЦ ВЦИОМ, 50% респондентов гордятся красивой природой, экологией и условиями для отдыха, а 30% - культурным наследием, музеями и традициями.
Треть россиян (33%) уверены, что реализуемая местными властями стратегия развития региона учитывает все или большинство его особенностей. По мнению 31% респондентов, она учитывает лишь некоторые.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 марта среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
