Опрос показал мнение россиян о своих регионах

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Более половины россиян (52%) признались, что при мысли о своем регионе испытывают только позитивные эмоции, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Чаще всего участники опроса при мысли о своих регионах испытывают надежду (27%), гордость (25%) и спокойствие (20%).

По данным АЦ ВЦИОМ , 50% респондентов гордятся красивой природой, экологией и условиями для отдыха, а 30% - культурным наследием, музеями и традициями.

Треть россиян (33%) уверены, что реализуемая местными властями стратегия развития региона учитывает все или большинство его особенностей. По мнению 31% респондентов, она учитывает лишь некоторые.