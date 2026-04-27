В Совбезе указали на рост числа и масштаба учений НАТО у границ ОДКБ

12:46 27.04.2026
Шевцов указал на рост числа и масштаба учений НАТО у границ ОДКБ

Флаги стран ОДКБ. Архивное фото
  • Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов указал на рост числа и масштаба учений НАТО у границ ОДКБ.
  • Он отметил планомерную и системную милитаризацию европейских членов НАТО и усиление разведывательной деятельности.
  • По словам Шевцова, также отмечено активное задействование инструментов "мягкой силы", культурной и гуманитарной агрессии, применение технологий цветных революций.
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов указал на рост числа и масштаба учений НАТО у границ Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Следует отметить в этой связи планомерную и системную милитаризацию европейских членов НАТО. Усиление разведывательной деятельности. Рост числа и масштабов учений вооруженных сил альянса у рубежей ОДКБ, в первую очередь западных", - сказал Шевцов, выступая на конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".
По его словам, отмечено активное задействование инструментов так называемой "мягкой силы", культурной, гуманитарной агрессии, применение технологий цветных революций.
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
"Счет идет на месяцы". Европа решила справиться с Россией без НАТО
25 апреля, 08:00
 
