В Совбезе указали на рост числа и масштаба учений НАТО у границ ОДКБ

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов указал на рост числа и масштаба учений НАТО у границ Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Следует отметить в этой связи планомерную и системную милитаризацию европейских членов НАТО. Усиление разведывательной деятельности. Рост числа и масштабов учений вооруженных сил альянса у рубежей ОДКБ, в первую очередь западных", - сказал Шевцов, выступая на конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".
По его словам, отмечено активное задействование инструментов так называемой "мягкой силы", культурной, гуманитарной агрессии, применение технологий цветных революций.