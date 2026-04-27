10:57 27.04.2026
Совбез: молдавские и армянские НПО работают над дискредитацией России

Совбез: НПО в Молдавии и Армении работают над дискредитацией отношений с Россией

Флаг России. Архивное фото
  • Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов сообщил, что многие НПО в Молдавии и Армении ведут работу по дискредитации отношений с Россией.
  • В Молдавии зарегистрировано около 14 тысяч НПО, а в Армении — около 9 тысяч, и большая часть из них, по словам Шевцова, работает над дискредитацией двусторонних отношений и интеграционных процессов.
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Многие НПО в Молдавии и Армении ведут работу по дискредитации отношений с Россией, сообщил журналистам заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов.
"Если посмотреть статистику, то в Молдавии на данный момент порядка 14 тысяч НПО зарегистрированы. В Армении - порядка 9 тысяч НПО. И все они работают… Может быть, не все, но большая часть - явно работают над дискредитацией двусторонних отношений, дискредитацией интеграционных процессов на пространстве ближнего зарубежья", - заявил Шевцов на полях конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ" в Москве.
