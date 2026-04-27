Новосельцев призвал усовершенствовать законодательство о ветеранах труда

"К нам в регион на постоянное место жительства вынужденно переезжают жители приграничных регионов — Белгородской, Брянской, Курской областей. Они спасаются от обстрелов ВСУ. Это, как правило, люди старшего поколения, ветераны труда, за плечами у них — огромный стаж и заслуги. Однако согласно действующей системе, если человек обладал статусом регионального ветерана труда, то при переезде в другую область он теряет это звание. Вместе со званием исчезают и все меры социальной поддержки", — приводит слова Новосельцева пресс-служба Заксобрания Калужской области.