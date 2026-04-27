Новосельцев призвал усовершенствовать законодательство о ветеранах труда
16:14 27.04.2026
© Фото : Пресс-служба Законодательного собрания Калужской областиПредседатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Необходимо усовершенствовать законодательство о ветеранах труда, сообщил председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев на мероприятиях Совета законодателей России при Федеральном собрании.
Спикер Заксобрания поднял этот вопрос в ходе комиссии Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства.
"К нам в регион на постоянное место жительства вынужденно переезжают жители приграничных регионов — Белгородской, Брянской, Курской областей. Они спасаются от обстрелов ВСУ. Это, как правило, люди старшего поколения, ветераны труда, за плечами у них — огромный стаж и заслуги. Однако согласно действующей системе, если человек обладал статусом регионального ветерана труда, то при переезде в другую область он теряет это звание. Вместе со званием исчезают и все меры социальной поддержки", — приводит слова Новосельцева пресс-служба Заксобрания Калужской области.
Он предложил дать таким переселенцам право получить звание ветерана труда по новому месту жительства.
"Это знак глубокого уважения к труду человека и вопрос справедливости. Коллеги нас поддерживают. Необходимо сформировать единый подход по всей стране. Вопрос взят в работу", — подытожил председатель.
Мероприятия Совета законодателей России при Федеральном собрании проходят в Таврическом дворце Санкт-Петербурга 26-27 апреля. Они приурочены к 120-летию российского парламентаризма.
