Не все зависит от нас в чемпионстве, посетовал игрок "Зенита"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Защитник петербургского "Зенита" Нино заявил РИА Новости, что футболисты команды стремятся к чемпионству, однако понимают, что исход борьбы зависит не только от них.
В воскресенье "Зенит" обыграл дома грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака за три тура до конца чемпионата занимает второе место в таблице, уступая один балл действующему чемпиону "Краснодару".
"Конечно, мы хотим стать чемпионами. Я понимаю, что сейчас не все зависит только от нас, но нам нужно концентрироваться на своей игре, стараться выигрывать все матчи и прогрессировать с каждым днем", - сказал Нино.