Не все зависит от нас в чемпионстве, посетовал игрок "Зенита" - РИА Новости Спорт, 27.04.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
14:21 27.04.2026 (обновлено: 14:36 27.04.2026)
Не все зависит от нас в чемпионстве, посетовал игрок "Зенита"

Игрок "Зенита" Нино: мы хотим стать чемпионами, но не все зависит от нас

© РИА Новости / Александр Вильф
Игрок "Зенита" Нино
Игрок Зенита Нино - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Игрок "Зенита" Нино. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник петербургского «Зенита» Нино заявил, что футболисты команды стремятся к чемпионству, но понимают, что исход борьбы зависит не только от них.
  • «Зенит» обыграл дома «Ахмат» со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Защитник петербургского "Зенита" Нино заявил РИА Новости, что футболисты команды стремятся к чемпионству, однако понимают, что исход борьбы зависит не только от них.
В воскресенье "Зенит" обыграл дома грозненский "Ахмат" со счетом 2:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака за три тура до конца чемпионата занимает второе место в таблице, уступая один балл действующему чемпиону "Краснодару".
"Конечно, мы хотим стать чемпионами. Я понимаю, что сейчас не все зависит только от нас, но нам нужно концентрироваться на своей игре, стараться выигрывать все матчи и прогрессировать с каждым днем", - сказал Нино.
ФутболСпортНиноЗенитКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
