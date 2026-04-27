В Сибири один человек погиб и 31 пострадал из-за непогоды - РИА Новости, 27.04.2026
15:59 27.04.2026 (обновлено: 17:02 27.04.2026)
В Сибири один человек погиб и 31 пострадал из-за непогоды

Фельдшер скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Один человек погиб и 31 пострадал в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах из-за непогоды, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В связи с прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений (мокрый снег, гроза, град, ветер порывами до 27 метров в секунду) в ряде федеральных округов произошли частичные отключения электроснабжения. На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пять детей, из них один ребенок погиб, 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении министерства.
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
