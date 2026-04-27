09:00 27.04.2026
Саратовские ученые создали прибор для быстрой оценки состояния ран

В СГМУ создали прибор для быстрого бесконтактного определения кровотока в тканях

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые СГМУ им. В. И. Разумовского создали прибор для быстрой диагностики пораженных органов и тканей с помощью бесконтактной оценки кровоснабжения.
  • По словам ученых, разработанный прибор легкий, компактный, автономный и несложный в освоении для врача, что позволяет использовать его в условиях боевых действий, техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуациях.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Прибор для быстрой диагностики пораженных органов и тканей с помощью бесконтактной оценки кровоснабжения создали ученые СГМУ им. В.И. Разумовского. Разработка поможет при выявлении нарушений и определении тяжести состояния пациентов при диабете, ожогах и ранениях, сообщили в пресс-службе вуза.
В современной медицине для оценки кровотока в самых мелких сосудах (капиллярах) кожи или слизистых применяется метод лазерной допплеровской флоуметрии. Этот быстрый, безболезненный и безопасный метод основан на освещением лазером кожи: если эритроциты (красные кровяные тельца) в капиллярах движутся, свет меняет частоту (эффект Допплера), что позволяет точно измерить скорость кровотока и количество эритроцитов.
Пожилая женщина держится за сердце - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
Саратовские ученые создали прибор, способный предсказать болезнь сердца
1 апреля, 09:00
С помощью этого метода врач может оценить, например, степень ожогового поражения организма, жизнеспособность и приживляемость трансплантатов, степень микрососудистых нарушений при сахарном диабете, жизнеспособность стенки кишечника при хирургических вмешательствах в брюшной полости, и в ряде других случаев получить необходимую информацию для прогнозирования здоровья пациента.
Применение методики лазерной допплеровской флоуметрии в России ограничено дефицитом современной аппаратуры, отметил заведующий кафедрой оториноларингологии Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В.И. Разумовского Минздрава России, ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра клинических и биомедицинских исследований СГМУ Глеб Мареев.
Врач накладывает повязку на кисть пациентки - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Заживление как игра. В России предложили новый подход к описанию ран
4 марта 2024, 03:00
"Единственный отечественный аппарат требует непосредственного механического контакта с пациентом. Импортные аналоги также не отличаются компактностью: они требуют подключения к компьютеру с особым программным обеспечением и специальной подготовки врачей. Точно так же с их помощью нельзя проводить измерения без прямого контакта с исследуемыми тканями, а это ведет к искажению данных. В ряде случаев, например, во время оперативных вмешательств контакт с исследуемыми тканями нежелателен или невозможен", — рассказал ученый.
Чтобы решить эту проблему, исследователи СГМУ им. В.И. Разумовского разработали оригинальный бесконтактный аппаратно-программный комплекс (АПК) для исследования объемного кровотока в различных органах и тканях. Разработка проведена на современной элементной базе, что позволило сделать новый прибор легким и компактным, полностью автономным и несложным в освоении для врача.
Прибор для диагностики кровотока в тканях с помощью лазерной допплеровской флоуметрии
Прибор для диагностики кровотока в тканях с помощью лазерной допплеровской флоуметрии
"Наш комплекс может широко применяться, в том числе в условиях боевых действий, техногенных катастроф с травмированными и ранеными пострадавшими и других чрезвычайных ситуациях, для оценки микроциркуляторного кровотока конечностей после наложения жгутов и турникетов для остановки кровотечения и принятия решений об ампутации, для определения жизнеспособности тканей после проникающих ранений и при пластической хирургии. Он также может использоваться для измерения степени ожогового поражения и при хирургических вмешательствах на различных органах", — добавил Мареев.
Разработка СГМУ защищена патентами РФ.
 
